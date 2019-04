Basket Under 13, il Ca’ Ossi chiude imbattuta la seconda fase del campionato

Domenica la formazione Under 13 del Basket Ca’ Ossi ha sconfitto per 53 a 50 in trasferta i “Diablos basket S. Agata”, chiudendo imbattuta la seconda fase del campionato Under 13 Gold e conquistando il primo posto nel girone "Azzurro". Il prossimo avversario sarà Piacenza, quarta classificata nel girone “Giallo” e le partite si giocheranno a Piacenza il 14 aprile e a Forlì il 28 aprile.