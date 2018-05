Basket Under 16 Interzona, il cammino dell'OneTeam inizia con un ko

Comincia con una sconfitta il cammino della squadra Under16 di OneTeam Basket Forlì all'Interzona in corso di svolgimento a San Vincenzo. La squadra forlivese è stata infatti sconfitta dagli umbri di Ponte Vecchio 68-66 dopo un tempo supplementare. Una gara che si era subito messa male per i ragazzi di coach Barbara che nel primo quarto erano andati sotto di 15. Poi si sono ripresi, sono andati all'intervallo a -6 e alla fine del terzo quarto erano sotto di 5. Poi con un eccellente ultimo quarto e grazie alle triple di Prandini si portavano avanti di 5, e poi ancora avanti 59-56 a 13'' dalla sirena. Ma qui i forlivesi non facevano fallo ed i ragazzi di Ponte Vecchio mettevano allo scadere la tripla che portava la gara al supplementare. Dove poi i perugini erano più freddi e portavano a casa una vittoria molto importante. Oggi alle 19 OneTeam affronterà il CUS Bari in una gara da vince assolutamente per sperare di rimandare il discorso qualificazione alla proibitiva sfida contro Cantù - presumibilmente già qualificata - in programma sabato mattina.

PONTE VECCHIO PERUGIA - ONETEAM BASKET FORLIì 68-66 (19-4, 32-26, 36-41, 59-59)

ONETEAM - Zambianchi 2, Mistral 2, Creta, Torelli 12, Ciadini, Prandini 10, Flan 13, Squarcia 7, Fabiani 14, Gaspari 6. N.E. Landi e Adamo. All.: Barbara