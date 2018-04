Basket, Unieuro regala 50 biglietti per il match tra Forlì e Verona

In occasione dell'ultima partita casalinga della Pallacanestro Forlì 2.015, Unieuro regala 50 biglietti gratuiti per l'anello giallo. Da giovedì a sabato con una spesa minima di 75 euro il punto vendita Unieuro in via Punta di Ferro regala un voucher per la partita di domenica, palla a a due alle 18, contro la Scaligera Basket Verona. Il voucher dovrà essere cambiato domenica prima della partita alla biglietteria dell'Unieuro Arena, apertura casse ore 16.30.