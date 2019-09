Basket, Unieuro verso la seconda amichevole. Poi ci sarà il derby di Supercoppa

Seconda amichevole e prima gara ufficiale della stagione: sono due le sfide che vedranno l’Unieuro scendere in campo questa settimana, rispettivamente contro il Kleb Basket Ferrara e l’OraSì Ravenna.

Il primo appuntamento vedrà la squadra impegnata nel MemorialSeganti-Trofeo Tampieri al “Pala Banca di Romagna” di Lugo (Via Albert Bruce Sabin) contro la squadra di coach Leka: si gioca mercoledì alle 20.30, biglietto di ingresso 10 euro. La prima gara ufficiale sarà invece l’impegno di Supercoppa LNP contro l’OraSì Ravenna: appuntamento al PalaCosta di Ravenna (Piazza Caduti sul Lavoro, 13) domenica alle 18 per la prima gara del “Girone Bianco”.