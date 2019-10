Basket, verso il match contro Udine. Dell'Agnello: "Vogliamo prenderci la rivincita"

“Sappiamo che giocheremo sul campo di una delle favorite per la promozione, ma vogliamo prenderci la rivincita dopo la sconfitta in SuperCoppa”. Ha le idee chiarissime Sandro Dell’Agnello alla vigilia della sfida di domenica contro l’Apu Udine (PalaCarnera, ore 18.00): “Andiamo là per giocare una partita di alto livello. Dovremo farlo avendo grande rispetto nei confronti di una squadra così importante, ma anche giocandoci tutte le nostre carte per provare a vincere la mano. Non sarà facile, ma veniamo da due belle vittorie e vogliamo continuare su questa strada”.

In queste due partite la squadra ha fatto ottime cose soprattutto nel secondo tempo, e il coach è conscio che servirà la continuità sui 40 minuti: “Abbiamo bisogno di non avere pause: in questi giorni ce lo siamo detti e ripetuti, ma la prova l’avremo solo domani. In allenamento è difficile ricreare la situazione che si vive la domenica, ma la mia squadra si allena sempre al cento per cento e non ho nulla da rimproverare sotto questo aspetto.”

Una delle chiavi della partita sarà contenere il tiro da tre di Udine: “Sono la squadra che tira meglio in percentuale nel nostro girone e se li lasciamo tirare possiamo solo rimetterci: dovremo essere bravi e attenti sotto questo aspetto perché sul parquet, a parte il centro, hanno sempre quattro buoni tiratori che possono farci male”.

Attenzione e rispetto, ma anche tanta voglia di provarci: è così che l’Unieuro, domani, affronterà l’Apu.



Manca ancora un po' prima del ritorno definitivo in gruppo, ma sabato mattina Tommaso Oxilia ha svolto una parte della seduta di tiro con i compagni, prima di continuare con il lavoro personalizzato