Basket, vittoria storica per l'Under 16 Eccellenza: espugnata Cantù

Due grandi vittorie per le rappresentative OneTeam-Pallacanestro 2.105, una addirittura storica per la pallacanestro forlivese. Infatti nella seconda giornata della seconda fase del campionato Under16 di Eccellenza, la squadra forlivese ha vinto a Cantù battendo la Columbus 61-67. Una gara che i ragazzi di coach Giuseppe Barbara hanno sempre condotto anche se quasi mai con margini di sicurezza. Una partita a suo modo da mandare agli annali: infatti nei 73 anni di storia del movimento cestistico cittadino (cominciamo a contare dal 1946) mai nessuna squadra in nessuna categoria dalla A1 alle giovanili aveva vinto a Cantù. A Varese sì, a Milano sì, a Bologna (sponda Virtus e F) sì, a Roma sì, ovunque, ma mai a Cantù. E' riuscita nella piccola-grande impresa la formazione Under16 di OneTeam nella sfida disputatasi nella mitica palestra Parini, culla del basket canturino. E domenica seconda trasferta consecutiva per i romagnoli che saranno di scena a Vado Ligure contro l'Azimud.

Invece nel big match della terzultima giornata di ritorno della prima fase del campionato Under15 Gold, la squadra OneTeam-Pallacanestro 2.015 è andata a vincere nettamente sul campo della capolistra Faenza Basket Project e l'ha superata in classifica. In una gara caratterizzata da assenze importanti (Paolo Bandini, playmaker titolare, impegnato a Cantù con l'Under 16 fra i forlivesi e Ragazzini, miglior giocatore faentino infortunatosi nel secondo quarto), i ragazzi di coach Tumidei hanno disputato una prova molto convincente stando avanti quasi sempre fino all'ampio margine finale maturato soprattutto nella seconda metà di gara. Cinque gli elementi in doppia cifra fra i forlivesi (Maltoni 23, Bondi 14, Bellini 13, Spagnoli 11 e Coralli 10) che ora nelle ultime due giornate sono attesi domenica dalla gara caslinga contro Scuola Basket Ferrara e nell'ultima andranno a Bologna contro lo Stars Basket.

COLUMBUS CANTU'-ONETEAM 61-67 (17-26, 37-44, 46-59) ONETEAM - Serra, Zambianchi 12, Bandini 9, Mistral 8, Creta 13, Bertini, Gardini n.e. Sampier n.e. Baroncini 3, Scarpellini 3, Monticelli 12, Dini 7. All.: Barbara

FAENZA BASKET PROJECT-ONETEAM 55-91 (17-21, 33-39, 46-67) ONETEAM - Maltoni 23, Bellini 13, Ghetti 9, Mercuri 2, Gigliotti 3, Bondi 14, Guaglione 4, Barzanti, Bassi, Coralli 10, Spagnoli 11, Rondoni 2. All.: Tumidei