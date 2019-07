Battesimo ufficiale a Galliano per la moto elettrica: a testarla i piloti della MotoE

Ha già fatto il debutto in pista, ma per il battesimo ufficiale ci saranno tre ospiti d'eccezione: Lorenzo Savadori, Alex De Angelis e Matteo Ferrari. Tre piloti che prenderanno parte al campionato dedicato alle moto elettriche, la MotoE, e che seguirà alcuni round del Motomondiale. Sarà una grande festa quella che si terrà martedì sera al Galliano Park di Forlì, il primo impianto in Italia che metterà a disposizione le ThunderVolt , la moto elettrica per adulti che, anche senza il rombo del tuono, è in grado di stimolare sensazioni molto simili a quelle delle moto tradizionali, nata da un'idea dell'ex pilota del Motomondiale ed ora commentatore televisivo su Tv8 Loris Reggiani, dal costruttore di minimoto Giuseppe Sassi e dal costruttore di veicoli elettrici e preparatore rally Bruno Greppi. Sono sette gli esemplari a disposizione sul tracciato che sorge lungo la via Emilia gestito da Manuel Fabiano.

All'inaugurazione ci saranno anche il sindaco Gian Luca Zattini e il vice sindaco ed assessore allo Sport Daniele Mezzacapo. Noleggiare per dieci minuti una ThunderVolt costa 19 euro. L'adrenalina è assicurata. E la pista di Galliano è senza alcun dubbio un buon banco di prova per testare le qualità del nuovo esemplare di moto. "C'è anche la possibilità di osservare la telemetria e darsi battaglia tra amici - sorride Manuel -. Con queste dodici pollici elettriche anche i più alti potranno farsi rispettare in pista".