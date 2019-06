Pattinaggio, la coppia artistica Lucia Olivucci e Gabriel Fusco ottiene l'oro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Viva soddisfazione a Forlì all'A.S.D. Libertas Pattinaggio Forlì ed a Rimini alla Rinascita Sport Life per il brillante risultato della coppia mista composta dalla forlivese Lucia Olivucci e dal riminese Gabriel Fusco che nella specialità coppie artistico Juniores ai Campionati Nazionali UISP in corso a Calderara di Reno (Bologna) dal 22 giugno al 2 luglio ha conquistato la medaglia d'oro.

Con questa splendida vittoria ottenuta solo due mesi dopo quella dello scorso aprile al Trofeo internazionale Barbieri la giovane coppia nata appena da otto mesi dalla collaborazione delle due società romagnole ed allenata da Patrick Venerucci e Cristina Pelli si conferma ai vertici nazionali di tale specialità facendo ben sperare per il futuro. La stagione agonistica peraltro non ancora conclusa della Libertas Pattinaggio ha poi regalato altre soddisfazioni alla società forlivese.

Tra queste una menzione speciale meritano gli ottimi risultati ottenuti al Trofeo internazionale Filippini appena conclusosi a Misano Adriatico, in particolare il primo posto conquistato da Matteo Benini nella categoria Allievi Regionali A ed il terzo posto ottenuto dalla sorella Flavia Benini nella categoria Divisione Nazionale A. L'A.S.D. Libertas Pattinaggio Forlì ringrazia gli atleti e lo staff tecnico coordinato da Marika Bianconi con la consulenza tecnica del pluri campione iridato Patrick Venerucci per l'impegno profuso in questa stagione agonistica ed augura buone ferie a tutti i soci ricordando che sono già aperte le preiscrizioni per la prossima stagione sportiva.

