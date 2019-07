Volley femminile, la nuova palleggiatrice della Bleu Line Libertas è Silvia Capriotti

Continuano a riempirsi le caselle del roster della Bleuline Volley Forlè per la stagione 2019/2020. Dopo Aluigi e Caldara, ecco arrivare alla corte di coach Delgado la pallegiatrice Silvia "Sissi" Capriotti. Classe 90, marchigiana di Ascoli Piceno, Silvia arriva nella città mercuriale dopo tre anni a Lugo in maglia Liverani. Esperienza, leadership in campo e fuori, Sissi corrisponde perfettamente alla giocatrice che la Libertas cercava per il ruolo di pallegiatrice. Dopo la trafila giovanile al Pagliare volley, dove a 17 anni esordisce in prima squadra e dove arriva, giocando titolare, dalla serie d alla B1, sissi arriva in romagna, prima a Cervia, in B2, poi i tre anni a Lugo come detto. Una giocatrice fortemente voluta da coach Delgado e dalla Bleuline, pronta e carica per iniziare la sua nuova avventura. Poche ma mirate parole, silvia fotografa così il suo arrivo.

"Felice di esser qui, una trattativa veloce e chiara, come chiari sono i miei obiettivi - dice Capriotti -. Finito il triennio a Lugo dove ho trovato non compagne di squadra, ma una vera e propria famiglia, cercavo esperienze nuove, e la Libertas mi è parsa la soluzione migliore, anche per il mio lavoro qui a Forlì. Non mi nascondo: sta nascendo una squadra decisamente ben attrezzata, sono qui per vincere e divertirmi. Ritrovo amiche e ritrovo Andy Delgado, un coach da tutti stimato e conosciuto. Il primo obiettivo è quello di costruire un gruppo coeso, che si diverta in palestra e fuori dallo spogliatoio, per mia esperienza questo spesso rende un gruppo invincibile e capace di affrontare le difficoltà". Silvia Capriotti e non solo. Entra a far parte della Bleuline volley anche un'altra palleggiatrice, giovanissima, classe 2000, ecco da San Lazzaro Linda Sgarzi. Una grande sfida per lei, apprendere da tutta l'esperienza e competenza del coach e ritagliarsi spazi per dare fiato a Capriotti e mostrare tutto il suo potenziale.