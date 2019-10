Blitz Baskérs in casa Grifo: terzo successo di fila

Terza giornata di campionato e terza vittoria per i Galletti di Forlimpopoli, in casa dei Grifoni di Imola, che siglano un importante +11 finale, che gli permette di restare nel gruppetto di testa della classifica. Nell’avvio del match saranno i padroni di casa, Riguzzi Filippo e Cai ad aprire le danze, regalando al proprio score i primi 5 punti, ma la reazione degli ospiti è pressoché immediata con una bordata da 8 metri di Servadei, e da qui, i Baskérs, prendono il controllo che terranno fino alla fine. Riguzzi F. trascina gli imolesi per non perdere il passo e tentare di restare sempre al seguito e chiuderà con una prestazione personale di 19 punti al pari con l’MVP di giornata forlimpopolese Servadei.

Nelle file Baskérs, la presenza fisica di Totaro e di Piazza coadiuvati dall’intramontabile Rombaldoni, tiene a bada il duo Russu-Parenti muscolarmente sempre presente a tentare di spezzare l’azione offensiva. Nella ripresa il copione resta invariato ed il ruolino di marcia Baskérs è macchiato solo dal 5° fallo di Totaro che viene rispedito in panchina dalla coppia arbitrale.

Nelle battute finali il match prende una stasi di diversi minuti senza punti per entrambe le formazioni, e coach Palumbi termina in fretta i suoi time-out; coach Agnoletti approfitta di questa “nebbia” per risvegliare i Galletti: Rombaldoni accelera, due infilate dalla lunga distanza di Cristofani e (ancora) Servadei, Grifo fatica a reagire e allo scadere la sirena sancisce il +11, un risultato importante per il proseguo del campionato. Ora i Baskérs restano al comando a punteggio pieno, accompagnati da Giardini Margherita e Pallacanestro Pianoro.l prossimo match dei Galletti si disputerà tra le mura di casa del Pala Picci, ospite Pallacanestro Budrio, che ferma a quota 2 punti, cercherà di rimpinguare il proprio bottino.

Grifo Basket Imola - Baskérs Forlimpopoli 58-69 (20-21 / 35-40 / 50-56)

Grifo Basket Imola: Riguzzi F. 19, Simoni 2, Mondini 3, Russu 11, Pinza, Cai 6, Parenti 7, Paciello, Riguzzi N. 8, Rossi, Saidi n.e., Castelli (K) 2, All. Palumbi, Ass. Pasotti.

Baskérs Forlimpopoli: Gorini 1, Rossi 5, Rombaldoni (K) 17, Cristofani 7, Biffi 3, Piazza 8, Servadei 19, Totaro 6, D’Angelo n.e., Plachesi n.e., Godoli, 3