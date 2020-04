Bob McAdoo e Rod Griffin: la Leggenda del basket forlivese sarà a stelle e strisce

Sono Bob McAdoo e Rod Griffin i finalisti di "Leggende", il contest lanciato dalla Lega Nazionale Pallacanestro che sta coinvolgendo i tifosi della Pallacanestro Forlì 2.015 sulle pagine social di Instagram e Facebook. Dopo avere battuto in semifinale altri due grandi campioni della storia del basket forlivese come Fumagalli e Niccolai, McAdoo e Griffin si “scontreranno” nella finalissima per la quale si potrà votare dalle 12 di domenica. Ci saranno 48 ore di tempo per esprimere la propria preferenza commentando i post che saranno pubblicati sui social e, alle 12 di martedì, sarà svelato il vincitore, la “Leggenda” del basket forlivese.

Anche in queste semifinali, la partecipazione della fanbase è stata decisamente attiva, con i numeri medi di voti che sono cresciuti ancora rispetto alle medie di ottavi e quarti (+25% di voti su Facebook, +10% di voti su Instagram rispetto ai quarti).