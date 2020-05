Boxe, da lunedì ripartono le attività in palestra dell'Edera Forlì

Seppur con qualche modifica degli spazi e dell’attrezzatura in dotazione, dovuta alla necessità di “tenere alta la guardia” contro il Covid-19 (nel pieno rispetto del Protocollo anti-contagio emanato dalla Federazione Pugilistica Italiana), lunedì 25 maggio riapre la palestra di Edera Boxe Forlì asd, in via Zangheri, 6 int. 2 (entrata dal parcheggio dietro al circolo A.Fratti/bar President Park).

Le attività all’aperto – come da ordinanza comunale – erano già ripartite l’11, ma il meteo non è stato molto favorevole. Gli orari sono stati modificati per procedere alla igienizzazione a ogni cambio turno: da lunedì al venerdì l’inizio corsi è fissato alle 9,30 - 11 - 12,30 – 16,30 – 18 - 19,30; il sabato mattina è previsto un unico corso, dalle 10 alle 11,30.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le attività proposte sono, per quanto riguarda la preparazione pre-pugilistica: Boxe agonisti, Gym-Boxe amatoriale e Fit-Boxe; sul versante “funzionale”: Boxing Circuits con metodo Tabata (a corpo libero e con pesi) e Circuit Training con macchine Teca Switching.