Boxe, gli atleti forlivesi tornano sul ring: appuntamento a San Pietro in Vincoli

Gli atleti dell’asd Edera Boxe Forlì tornano sul ring in occasione di due importanti appuntamenti sportivi che avranno luogo sul territorio romagnolo. Niccolò Ruscelli (69 kg – cat. Elite 2° serie), reduce da una vittoria sul quadrato di Ferrara, e Francesco Atzori (62 kg – cat. Junior), già premiato nel 2018 come “migliore promessa” della sua categoria, parteciperanno alla “riunione” prevista per martedì alle 21 all’interno della Festa dello Sport di San Pietro in Vincoli.

Domenica 2 giugno alle 16, alla Fiera del Fitness di Rimini, nello stand “Leone”, si batteranno Luca Tassinari (69 kg – cat. Elite 2° serie), 32 anni, al suo debutto fra le dodici corde, e di nuovo Francesco Atzori (62 kg – cat. Junior), che disputerà il suo secondo incontro in meno di una settimana. I pugili saranno guidati dal maestro Gino Mustillo e dal tecnico Nino Fiumana, atleti di lungo corso e di provata esperienza sul ring, da ormai 6 anni responsabili e allenatori dell’asd Edera Boxe Forlì, attiva a Forlì dal 1947.

I corsi dell’associazione pugilistica, che si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e il sabato mattina dalle 10 alle 12, sono aperti non solo agli aspiranti agonisti ma anche e soprattutto ai ragazzi (e alle ragazze) che hanno voglia di misurarsi, sportivamente e umanamente, con se stessi e con gli altri. Per bambini e adulti sono disponibili anche attività di fit-boxe e ginnastica funzionale, oltre a “circuiti” con attrezzi e a corpo libero. La boxe infatti non è fatta soltanto di “pugni”, ma è una scuola che insegna il rispetto e la forza di volontà, in cui si impara ad allenare sia il corpo che la mente, perché la fatica e il sudore “fanno bene” se accompagnati sempre dal sorriso. Maggiori informazioni e i contatti per i corsi si trovano sulla pagina FB di Edera Boxe Forlì.