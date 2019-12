Boxe, il forlivese Monti conquista il titolo interregionale dei pesi Supermassimi Elite Prima Serie

Nuove soddisfazioni per il pugile forlivese Marco Monti. Domenica 17 novembre si è aggiudicato il titolo interregionale dei pesi Supermassimi Elite Prima Serie per mancanza di un avversario (la stessa cosa è avventata anche nella categoria dei massimi leggeri dove ha vinto il titolo il ferrarese Trabelsi). "Sono attualmente uno dei pochi pugili forlivesi ad avere i punti per partecipare al campionato Elite Prima Serie dove occorrono almeno undici incontri disputati da dilettante per potervi partecipare - spiega Monti, iscrittosi all'appuntamento con la società faentina "Lupo Boxe" -. Sono contento per questo titolo e poi a Forlì il regionale eilite dei supermassimi mi sembra mancasse da 26 anni".

Prosegue Monti: "Mi sono qualificato per le finali nazionali dove parteciperanno tutti i migliori pesi massimi nazionali come il veneto Dimitro Tonishev detentore di svariate vittorie per ko". Nel 2002 Monti ha vinto contro il campione italiano dilettanti Luca Bertuzzi in un incontro svoltosi a Bologna presso ai giardini Margherita: "Anche se non c'era una cintura in palio è stato comunque un successo di rilievo - tiene a ricordare -. Inoltre ho vinto ai punti nel 2003 contro l'ombattuto Caco Armando, vice campione italiano Elite. Nel 2004 ho pareggiato in un incontro durissimo con Vianello, pugile molto duro e con tante vittorie prima del limite". Monti ha vinto anche i regionali di karate agonistico (1993 e 1994) ed altre soddisfazioni sono arrivate nel sollevamento pesi.