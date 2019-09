Boxe, nuova sede e nuovi corsi per l'Asd Edera Forlì

Da settembre riprendono le attività dell’associazione sportiva dilettantistica Edera Boxe Forlì nella nuova palestra di viale Roma 267 (al Ronco, dietro il circolo A. Fratti, con entrata dal parcheggio su via Zangheri). Ai corsi “classici” di preparazione alla boxe agonistica, rivolto ai giovani dai 13 ai 40 anni, e di gym-boxe amatoriale, che permette la medesima preparazione atletica ma in assenza di contatto (dai 13 anni in avanti), da quest’anno si aggiunge il corso di fit-boxe, che unisce i movimenti da boxeur e quelli della ginnastica aerobica.

Anche la sezione dedicata ai “circuiti” vede diverse novità: si va dal “boxing circuit”, studiato apposta per il potenziamento e la resistenza alla fatica dell’incontro sul ring, al “power gag”, più specifico per tonificare gambe, addominali e glutei. Ma di certo la novità più importante riguarda gli esercizi con i macchinari Teca Switching, specificamente ideati per non gravare lo sforzo fisico sulla schiena, e che, in tutta Forlì, solo la nuova palestra dell’Edera Boxe mette a disposizione (sia negli orari dedicati ai corsi che in utenza libera).

Completano l’offerta i corsi di avviamento allo sport, per insegnare ai più piccoli (dagli 8 ai 12 anni) la coordinazione motoria, e di ginnastica a corpo libero, per chiunque a qualsiasi età voglia mantenersi attivo, ma senza esagerare. Per vedere la nuova palestra, ma soprattutto farsi un’idea dei nuovi corsi proposti da Edera Boxe Forlì e scegliere quello più adatto e interessante, nella settimana dal 16 al 21 settembre sarà possibile fare fino a due prove totalmente gratuite. Per informazioni su corsi e orari: 328/9738394 – 347/5571032 oppure alla pagina “Fitness Edera Boxe Forlì” su Facebook e Instagram.