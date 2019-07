Basket, ecco la bozza dei gironi. Sfuma Brandon Taylor, si segue un nome a sorpresa

Pronta la bozza dei gironi del campionato di basket A2 2019-2020. In attesa della ratifica del ripescaggio di San Severo e del via libera della Com.Te.C all'iscrizione di Pescara (incontro giovedì per la documentazione necessaria), la riunione congiunta tra Settore Agonistico e Lega Pallacanestro ha prodotto la proposta dei gironi che sarà inoltrata per la ratifica al Consiglio Federale del 16 luglio. Nel girone Est, quello di Forlì, ci saranno Mantova dell'ex Kenny Lawson Junior, Milano, Orzinuovi, Verona, Udine Imola, Piacenza, Ravenna, Montegranaro, Pescara, Roseto, San Severo.

Nel frattempo la dirigenza biancorossa è al lavoro sugli americani. E' praticamente tramontata l'ipotesi di Brandon Taylor, seguito con attenzioni dalle squadre della massima serie tedesche e francesi. L'ultimo nome è quello di Marcus Lovett Jr, 23 anni, playmaker. Alto 183 centimetri per 78 chili, ha giocato nella stagione d'esordio da professionista al KK Svoboda Uzice in Serbia con una media di 20,5 e 4,3 assist per partita. Prima di firmare con i serbi il rookie uscito da St. John’s aveva partecipato ad alcune amichevoli precampionato con la Dolomiti Energia Trento e la Dinamo Sassari.