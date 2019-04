Brutto ed inaspettato tonfo casalingo della Bleuline volley Forlì che incappa in una sonora sconfitta casalinga contro un'ottima Fruvit Rovigo. Chi si aspettava una Libertas col sangue agli occhi e pronta a cavalcare l'onda della vittoria di una settimana fa a Imola è rimasto assolutamente deluso da una prestazione gravemente insufficente delle forlivesi, al cospetto di un Rovigo, quint'ultima in classifica, che al contrario fa un figurone giocando un'ottima partita e capitalizzando tutti gli errori delle forlivesi, trovando al Ginnasio tre punti forse anche insperati ma utili a chiudere ogni discorso salvezza per le venete.

La Bleuline invece, in un pomeriggio grigissimo, trova notizie confortanti soprattutto da Rubiera, dove la Riviera Rimini cade pre tre a uno lasciando ancora le forlivesi dentro ai playoff, al terzo posto, mentre Cremona rispetta invece il pronostico e scavalca nuovamente le forlivesi riportandosi al secondo posto. La partita inizia con Rovigo che fa subito capire le proprie intenzioni, vomandando a lunghi tratti il primo parziale con la Bleuline sempre in affannosa rincorsa. Le forlivesi riescono anche ad impattare sul finale di set, ma non basta, il 27 a 29 finale premia meritatamente le ospiti.

A nulla servono i cambi di coach Delgado, alla disperata ricerca di riaddrizzare il set evitando una partenza in salita. La Fruvit prende così coraggio, mentre Morelli e compagne ripiombano nuovamente in tutte le proprie insicurezze. E il secondo ne è la palese dimostrazione: Rovigo domina dall'inizio alla fine, le Bleuline fatica addirittura ad avvicinarsi nel punteggio: il 17 a 25 finale è eloquente. Terzo set, tutti ad attendere una riscossa delle forlivesi, la Bleuline ci prova, ma Rovigo è sempre lì, fino al testa a testa finale, con Forlì che annulla un paio di match point alle ospite, prima di capitolare definitivamente sull'ennesimo pasticcio in ricezione, che riassume perfettamente la prestazione della Libertas e chiude definitivamente la contesa.

La Fruvit vince con tutti i meriti di questo mondo, la Bleuline torna ampiamente sulla terra dopo il colpo in casa Clai, ritrovandosi nuovamente a leccarsi le ferite per una prestazione inspiegabile, dove questa volta c'è poco anzi praticamente nulla da salvare. Ora, a quattro turni dalla fine, urge difendere quel terzo posto dagli attacchi della Riviera Rimini, prossima ospite delle romagnole tra quindici giorni in quello che sarà un vero e proprio scontro da dentro o fuori per garantirsi i playoff. Prima però, sabato prossimo, ennesimo viaggio direzione Reggio Emilia, ospiti questa volta della Gramsi Reggio Emilia, formazione che naviga nella metà bassa della classifica. Alla luce di quanto visto sabato però, c'è da dormire sonni ben poco tranquilli, c'è una settimana per resettare tutto e ripartire con lo spirito visto a Imola dieci giorni fa.