Basket serie D, una squadra costruita per vincere il campionato: i Baskers iniziano a scaldare i muscoli

E' arrivo anche per i Baskers Forlimpopoli il momento di iniziare la preparazione in vista del prossimo campionato di basket di serie D. Lunedì pomeriggio si è svolto il primo allenamento agli ordini di coach Alessio Agnoletti (vice Enrico Ronci). La società del presidente Cristhofer Gardelli mira ad una stagione da protagonista, con l'auspicio di un salto di categoria. Per raggiungere l'obiettivo è stata allungata la rosa, con due giocatori per ogni ruolo. I punti forti della compagine artusiana sono il veterano Rodolfo Rombaldoni, Tommaso Guaglione, Alberto Biffi e l’acquisto più importante del mercato, ovvero Luigi Totaro.

Le chiavi della squadra sono state affidate al play Enrico Rossi, che farà da chioccia al giovane Riccardo Gorini . Il direttore sportivo Marco Catalano ha lavorato per assicurare al coach una rosa competitiva, che vedrà la presenza di Gianmarco Cristofani, Lorenzo Godoli, Lorenzo Servadei, Gabriele Stella, Andrea Plachesi e Gian Marco Piazza. L'obiettivo è chiaro: vincere il campionato e salire in serie C Silver.