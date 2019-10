Caffè e benzina con i giocatori dell'Unieuro: le gigantografie spopoleranno in città

Un caffè servito da Marini e Oxilia. Oppure Ndoja e Giachetti nel ruolo di benzinai. Tutto questo, ma non solo, è "FollowThePassion", il nuovo progetto di marketing e comunicazione della Pallacanestro Forlì 2.015. "FollowThePassion è la voglia di continuare a crescere - afferma Andrea Balestri, responsabile dell’area marketing della Pallacanestro 2.015 -. Abbiamo creato una campagna dedicata ai nostri partner. Si parte con Moka Rica e Zannoni: le sagome gireranno nelle loro attività del territorio, e sarà come avere i giocatori presenti ogni giorno nei bar e nei benzinai. Partiamo così, ma Follow The Passion sarà il leit motiv della stagione: si comincia con le sagome, e poi ci saranno le visite ai partner, in un progetto che andrà a crescere con l’obiettivo di dare visibilità alla Società, alla squadra e ai ragazzi".

"La pallacanestro è lo sport più seguito e più amato dai forlivesi e proprio per questo abbiamo scelto di aderire a questa iniziativa - sostiene Marco Servetti di Moka Rica -. Siamo sicuri che anche i nostri clienti e i baristi apprezzeranno questo progetto, che prevede che le sagome verranno spostate da uno dei nostri bar all’altro.”

Parola poi a Costanza Zannoni, amministratore di Zannoni Carburanti: “Siamo contenti di sostenere questa idea per la sua originalità e per il coinvolgimento che avrà verso il pubblico giovane e non solo. Siamo poi felici di sostenere la Pallacanestro 2.015, una Società che sta crescendo con la città: mi piace molto che lo sport sia un traino, e risvegli la passione e l’orgoglio della gente".

"Sono contento perché partiamo con due aziende solide e consolidate del territorio, che rappresentano la storia di Forlì: averle con noi ha anche una valenza culturale e sociale molto importante - afferma Riccardo Pinza, socio della Fondazione Pallacanestro 2.015 -. L’iniziativa è stuzzicante e divertente, la nostra è una società giovane come idee e come storia, e questo progetto le riflette alla perfezione". Pinza sottolinea poi il rapporto con i partner: "Non vogliamo che sia un rapporto statico, vogliamo coinvolgimento e partecipazione anche a livello di marketing e comunicazione: è bello creare questo connubio tra Soci della Fondazione, società, tifosi e partner".

La chiosa spetta a Renato Pasquali, il Gm della Pallacanestro 2.015: "Ancora una volta i giocatori ci mettono la faccia. Avremo ancora più vicinanza nel territorio e nel tessuto sociale, una vicinanza anche più fisica. Quando si va vicino a queste sagome sembra proprio di stare con i ragazzi, è un modo per sentirli ancora più vicini e dare un’ulteriore strumento di interazione ai tifosi”. Visibilità e vicinanza, ma non solo, chiude Balestri: "Le sagome avranno uno scopo benefico, verranno messe all’asta e il ricavato verrà donato ad una onlus".