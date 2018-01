Calcio a 5, At.Ed.2 di misura sul Corinaldo: seconda vittoria consecutiva e doppio balzo in classifica

Seconda vittoria consecutiva per l’AT.ED.2 che sale a 9 punti ed in sol colpo fa un balzo di ben due posizioni in classifica superando sia il Perugia, fermo a quota 7 dopo la sconfitta interna col Fano, sia il Corinaldo vittima proprio dei galletti che si aggiudicano lo scontro diretto con un “anomalo” 1-0. Risultato che è lo specchio di due realtà con molte carenze in fase offensiva ma allenate da due tecnici capaci di mettere bene in campo le squadre con un ottima organizzazione difensiva. Vittoria dei forlivesi comunque giusta visto anche le tante nitide occasioni create e non sfruttate soprattutto nella ripresa dove il portiere di casa Tiago è rimasto pressoché indisturbato.

Risultato che si sblocca al terzo minuto con Gardelli che fugge sull’out di sinistra e giunto quasi sul fondo calcia in diagonale cogliendo Curzi impreparato sul suo palo. Errore pesante per il portiere ospite che poi si riscatterà con una prestazione impeccabile ma che peserà come un macigno sul risultato finale. Primo tempo avaro di emozioni con gli ospiti vicinissimi al pari al 11esimo con A. Balducci che solissimo sul secondo palo impatta malissimo su un diagonale teso dalla destra di un compagno e alza incredibilmente sopra la traversa. Forlì comunque padrone del gioco e vicinissimo al raddoppio con capitan Cangini che servito al limite spalle alla porta si gira con un pregevole stop a seguire e solo davanti a Curzi colpisce il palo di destra.

Nella ripresa gli ospiti provano a pressare più alti e si espongono in diverse occasioni alle azioni di rimessa forlivesi: al dodicesimo capitan Cangini tutto solo davanti al portiere si fa chiudere dall’uscita attenta di Curzi poi un minuto dopo sul perfetto lancio di Bonetti calcia in diagonale superando il portiere ma la palla finisce a fil di palo. Casagrande e Gardelli ci provano dalla distanza ma per questione di centimetri non trovano lo specchio, al 17esimo è Lucchese a fuggire in contropiede ma arrivato al limite spreca con un pallonetto di poco fuori. A 120 secondi dalla sirena mister Gurini tenta con Campolucci quinto di movimento, il giro palla risulta molto lento e prevedibile e non arrivano conclusioni se non una palla buttata in mezzo alla disperata a cinque secondi dalla sirena con Casagrande che si immola in scivolata e nega il pareggio al pivot ospite che avrebbe saputo di beffa per la squadra di Matteucci.