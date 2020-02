Calcio a 5, brutta e inaspettata sconfitta per il Forlì

Si pensava che la vittoria nel derby avesse spazzato il momento critico in casa Forlì invece appena 48 ore dopo arriva una inaspettata sconfitta sul campo dell’ultima della classe, il Futsal Sassuolo che grazie ad una incredibile rimonta nella ripresa conquista la sua prima vittoria in campionato superando al penultimo posto il Rimini. Forlì che con 32 punti conserva comunque il sesto posto in una zona di classifica tranquilla.

Pensare che nella prima frazione un bello e ordinato Forlì si porta al riposo col triplo vantaggio grazie alla doppietta di bomber Di Maio, alla prima rete in prima squadra di Ruffilli e al gol di Vittozzi con la rete del momentaneo 1-1 firmata da Manto che sembrava solo un fuoco di paglia. Invece nella ripresa i padroni di casa scendono in campo con la bava alla bocca in cerca dell’impresa per dare una sterzata alla loro stagione e riaccendere le speranze di salvezza e ci riescono alla grande infatti con 4 reti in nove minuti ribaltano la contesa. A segno in successione Di Norcia, Manto, Marino e Terranova. Di Maio all’11 ristabilisce la parità sul 5-5 ma il Sassuolo rimette il naso avanti già al 16′ ancora con Di Norcia. La reazione del Forlì arriva ma la mancanza di precisione e i pali colpiti da Di Maio, Benhya e Fabbri non portano al pareggio così mister Gottuso al 25′ sostituisce tra i pali Ragazzini con Cassano con quest’ultimo che sale come quinto di movimento ma alla prima palla persa arriva il 7-5 firmato da Di Norcia che si ripete al 30′ completando il suo personale poker di reti . Il gol di Fabbri al 31′ serve solo per rendere meno pesante il passivo.

Brutta e inaspettata sconfitta per l’Oleodinamica che nelle prossime due gare affronterà al Pala Marabini in successione Gennarini e Russi entrambe in piena corsa per il primato assieme al Modena.