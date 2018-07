Calcio a 5, capitan Cangini rinnova per la 19° stagione consecutiva

L’avvento di luglio sancisce l’inizio ufficiale della stagione 2018/19 ed in casa Forlì, dopo aver annunciato nel mese di giugno i nuovi staff che seguiranno prima squadra e under 19, è tempo di cominciare a svelare le mosse del diesse Ghirelli partendo dal rinnovo più atteso da tutti i tifosi forlivesi. Luca Cangini Greggi vestirà infatti la casacca biancorossa per la diciannovesima stagione consecutiva, l’undicesima con la fascia da capitano ormai tatuata al braccio.

Forlivese, classe 1983, una vita nel futsal nazionale tra serie B ed A2 sempre con la stessa maglia addosso sposa il nuovo progetto del diesse Ghirelli e decide di seguire la squadra nel futsal regionale. Una scelta sicuramente dettata dal cuore quella di rimettersi in gioco in un campionato dal tasso tecnico sicuramente più basso ma non per questo più semplice sotto l’aspetto agonistico. Cangini sarà il punto di riferimento e la guida sul campo del nuovo roster molto giovane che il diesse Ghirelli metterà a disposizione di mister Francia.

Una frase fatta che forse non rende merito a quello che Cangini rappresenta per questa società, per il ragazzino sbarbato che nel lontano anno 2000 a soli diciassette anni vestiva quasi goffamente le larghe maglie di moda a fine anni ’90 e che abbiamo visto negli anni diventare prima uomo e poi padre. Una presenza mai troppo ingombrante, un uomo di poche parole ma che con la sua dedizione al lavoro e sacrificio sul campo è sempre stato il punto di riferimento di tutto l’ambiente dai magazzinieri ai più celebrati campioni che abbiamo avuto la fortuna di vedere in campo con la nostra maglia. Una maglia che il capitano ha deciso di vestire anche in serie C, un rinnovo che dà fiducia ed entusiasmo a tutto l’ambiente.