Calcio a 5, Claudio Cirillo torna a vestire biancorosso

Altro innesto d’esperienza per il nuovo Forlì calcio a 5, infatti dopo una sola stagione al Santa Sofia in serie C1, ritorna a vestire biancorosso Claudio Cirillo, universale forlivese classe 1985, che nelle due precedenti stagioni aveva giocato al Pala Marabini sotto la guida tecnica di Castellani prima e Moretti poi, conquistando due belle salvezze nella serie cadetta.

Una storia tra Cirillo e Forlì nata però molti anni prima, infatti dopo essere cresciuto nei vivai di calcio a 11 di Bologna e Forlì, passa al futsal nelle giovanili biancorosse dividendosi fra under 21 e prima squadra. Poi le esperienze con Virtus Forlì, Artusiana, dove da capitano trascina in due anni la squadra dalla serie D a sfiorare la promozione in serie C1, e Futsal Cesena con cui conquista anche la vittoria del massimo campionato regionale ed esordisce l’anno successivo nella serie cadetta per poi ritornare appunto a Forlì per la prima volta tre stagioni orsono.