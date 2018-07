Calcio a 5, dai Romiti tre uomini di fiducia per mister Francia

Non si ferma la campagna di rafforzamento del nuovo Forlì calcio a 5 col diesse Ghirelli che definisce altri tre colpi. Sono infatti ufficiali gli accordi per i tesseramenti di Nicolas Simoncelli, Alessandro Bucci e Enrico Fabbrocini, tre uomini di fiducia di mister Francia che vanno ricomponendo lo zoccolo duro del Romiti che tanto ha fatto bene nello scorso campionato di serie D sotto la guida del tecnico di San Piero in Bagno.

L’uomo d’esperienza è Alessandro Bucci, forlimpopolese classe 1983. Nel 2010 la sua prima esperienza nel futsal con la maglia del Forlimpopoli con cui gioca per tre stagioni poi causa un brutto infortunio a 30 anni la decisione di appendere gli scarpini al chiodo. Ma la voglia e la passione lo riportano sui campi da futsal quasi per scommessa la scorsa estate quando sposa la causa del diesse Ghirelli rimettendosi in gioco a 34 anni con la maglia dei Romiti. Una stagione convincente ne fa un elemento imprescindibile da cui mister Francia vuole costruire il suo nuovo Forlì.

Enrico Fabbrocini, laterale difensivo, cesenate classe 1988, vanta invece una grande esperienza nel futsal regionale avendo vestito le maglie di Cervia, Futsal Cesenatico, Virtus Cesena, Bellaria e Gatteo dove conosce appunto mister Francia e tra i due nasce una sintonia che porta Enrico a seguirlo prima ai Romiti nella passata stagione ed ora a Forlì. Nicola Simoncelli, laterale offensivo, cesenate classe 1989, cresciuto nel vivaio del Cesena calcio prima e del Forlì calcio dopo approda appena maggiorenne al futsal nelle giovanili del Derby Calcio a 5 fortemente voluto da mister Carobbi colpito dalle doti tecniche del ragazzo. Già nel 2008 Nicolas è vicino al passaggio al Forlì calcio a 5 all’epoca in serie B, ma poi sceglie di passare alla Futsal Cesena dove vince il campionato di serie C2 e gioca altri due anni in C1.

Dopo un esperienza biennale in prestito all’Artusiana calcio a 5, Nicolas ritorna alla Futsal Cesena e con mister Placuzzi vince la serie C1 e gioca una stagione nella serie cadetta. Per motivi lavorativi è costretto a lasciare Cesena e dopo un anno in C1 col Forlì Non Stop e uno in C2 col Futsal Romagna cede alla corte del diesse Ghirelli e sposa l’ambizioso progetto dei Romiti. E così, con quasi un decennio di ritardo, a 29 anni compiuti l’approdo a Forlì.