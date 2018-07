Calcio a 5, Davide Valpiani ritorna a difendere la porta forlivese

Dopo la conferma di capitan Cangini sancita la scorsa settimana comincia a prendere forma il nuovo Forlì di mister Francia che nel ruolo più delicato, quello del portiere, potrà avvalersi di un cavallo di ritorno dalle ampie garanzie come Davide Valpiani che il nuovo tecnico forlivese ha avuto a disposizione nei Romiti in serie D nell’ultima stagione. Forlivese, classe 1989, residente a Predappio si avvicina al calcio a 5 nei campionati amatoriali organizzati dal Csi con la maglia dell’Autocarrozzeria Forlivese dove mette in luce un talento sprecato per la categoria e nel dicembre del 2015 entra nella rosa del Forlì’ calcio a 5 in serie B ritagliandosi con mister Castellani un posto da titolare in svariate occasioni. Nella stagione successiva viene meritatamente confermato in rosa come vice di un mostro sacro del ruolo come Diego Moretti. Nell’ultima stagione, come già accennato il passaggio al Romiti dove diventa un pilastro della squadra tanto da conquistare la fiducia di mister Francia e del diesse Ghirelli che ne hanno fortemente voluto il ritorno a Forlì.