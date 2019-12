Calcio a 5, durante la sosta va in scena il primo torneo At.Ed.2

In occasione della sosta invernale per le festività natalizie, coi ragazzi di mister Gottuso che torneranno in campo per la seconda giornata del girone di ritorno solo sabato 11 gennaio sul campo dell’Osteria Grande, la società forlivese organizzerà un importante triangolare amichevole sponsorizzato dallo storico sponsor biancorosso AT.ED.2 di Patron Davide Bellini, azienda specializzata nelle attrezzature per professionisti e privati. L’appuntamento è quindi fissato per sabato 4 gennaio nella Palestra Comunale di Meldola di Via IV Novembre a partire dalle ore 15:00. Al triangolare, che si svolgerà da partite da 30 minuti, parteciperanno il Futsal Ponte Rodoni e il Città del Rubicone formazioni che militano nel campionato regionale di serie C2.

Questo il programma della manifestazione acui sono state invitate anche le massime autorità cittadine:

ORE 15:00 FUTSAL PONTE RODONI – C.D.R.

ORE 15:45 CALCIO A 5 FORLI’ – perdente prima gara

ORE 16:30 CALCIO A 5 FORLI’ – vincente prima gara

ORE 17:00 PREMIAZIONI