Calcio a 5 femminile, la Panighina vince il campionato interprovinciale

Alla Polisportiva “Vecchiazzano” si è disputata la finale playoff per l’assegnazione del titolo di Campione Interprovinciale Calcio a 5 Femminile della Serie A. Alla presenza di un folto pubblico, la squadra della Polisportiva “Panighina” di Bertinoro, dopo i tempi regolamentari e quelli supplementari, persistendo il punteggio di parità, grazie alla lotteria dei calci di rigore, si è imposta sulla compagine “Evergreen” di Meldola con il risultato finale in favore di 9 a 8 fregiandosi del titolo in palio.