Calcio a 5, Ghirelli non si ferma più: dal Cesena quattro giovani in rampa di lancio

Ad un mese scarso dall’inizio della preparazione, fissata per lunedì 27 agosto, non si ferma il lavoro del diesse Ghirelli chi in un sol colpo piazza quattro acquisti dalla Futsal Cesena a testimonianza del feeling che lega il nuovo direttore sportivo forlivese col presidente cesenate Ionetti dopo l’affare Gardelli che ha percorso nel senso contrario la via Emilia.

Arrivano così quattro giovani che vanno a puntellare in ogni reparto la rosa già ben assortita a disposizione di mister Francia: nel ruolo di portiere arriva il cesenate classe 2000 Leonardo Gridelli, dal 2016 alla Futsal Cesena dove ha percorso tutta la trafila delle giovanili dagli allievi all’under21; il millennium potrà crescere tranquillo alle spalle dell’esperto Valpiani garantendo un adeguata copertura nel ruolo.

A puntellare il reparto difensivo arrivano altri due cesenati, il centrale classe ’97 Nicolò Brighi e il laterale classe ’98 Giacomo Ravaioli entrambi alla loro prima esperienza fuori dal vivaio della Futsal Cesena dopo una militanza di quattro stagioni. Profilo sicuramente che spicca più interesse è invece quello del laterale Andrea Simone, nato a Forlì nel 1996, che può già vantare una stagione in prestito in serie C2 a Forlimpopoli dove ha messo a segno più di 30 gol tra coppa e campionato.

Quattro ragazzi dal talento cristallino da valorizzare in una categoria dall’agonismo importante non facile per dei giovanissimi.