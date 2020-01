Calcio a 5, il big match non delude le aspettative: gol ed emozioni in Forlì-Imola

Era considerato il big match di giornata ed il derby tra Forlì ed Ic Futsal non ha deluso le aspettative. Partita tiratissima e ricca di emozioni col due a due finale che lascia un po' di amaro in bocca ad entrambe le compagini che hanno avuto le occasioni per aggiudicarsi l'intera posta in palio. Ad approfittare del pareggio è il Balca che passando di misura sul campo del Rimini rimane solo al quarto posto con 31 punti guadagnando due punti su entrambe.

La cronaca

Il copione della gara vede un Forlì più propenso al possesso palla con gli ospiti ben chiusi in difesa e pronti a colpire. Nei primi dieci minuti infatti sono gli ospiti a sfiorare il vantaggio con Lesce che impegna Cassano e con Cavina che dalla linea di fondo colpisce la traversa cadendo. Dall'altra parte è Cuadrado a sfiorare il palo servito da Cangini poi Di Maio servito spalle alla porta si gira facendo fuori il proprio marcatore ma Bianchini in uscita sventa il pericolo. E' il preludio al vantaggio forlivese che arriva al minuto 18 al termine di un azione persistita di Cuadrado che al terzo tentativo insacca l'1-0. E' il miglior momento forlivese che spreca tre ghiotte occasioni per raddoppiare al 25' Vitozzi liberato sul secondo palo da Cuadrado calcia incredibilmente alto in corsa a Bianchini battuto, al 29' Fabbri lancia Cuadrado che nell'uno contro uno col portiere ospite si fa ipnotizzare mentre un minuto più tardi è capitan Cangini in incursione centrale a sprecare tentando un passaggio improbabile invece che calciare. E la dura legge del calcio castiga un Forlì sprecone con l'ex Lesce che al 30' da posizione molto defilata sulla sinistra trova la stoccata vincente che si insacca sotto la traversa per l'1-1 con cui si va al riposo.

Gli ospiti completano la rimonta al 3' della ripresa con Cavina abile da calcio da fermo a trovare Scala in area libero di girarsi e freddare di precisione Cassano per il 2-1 che ribalta la contesa. La reazione forlivese passa da un tiro che sfiora l'incrocio di Kurti mentre dall'altra sono prima Argnani poi Cavina ad impegnare un attento Cassano. Si arriva così al minuto 10 quando Forlì imbastisce un azione tutta di prima sull'asse Kurti, Di Maio, Cuadrado con quest'ultimo che irrompe sul secondo palo e firma il pareggio. Gli ultimi dieci minuti di gara si giocano sul filo di lana con i padroni di casa che vanno vicini al vantaggio con le conclusioni di Cuadrado e Fabbri entrambe respinte in area da difensori e con gli ospiti che sfiorano il gol con un tiro deviato di Lesce su cui Cassano si supera con un colpo di reni. Nel recupero è Forlì ad attaccare a testa bassa ma sono gli ospiti a recriminare per un contropiede tre contro uno fermato dal triplice fischio finale del direttore di gara. Forlì che allunga così la striscia positiva a cinque giornate e sabato prossimo sarà impegnato sul campo della capolista Modena.