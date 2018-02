Calcio a 5, impresa del Forlì: Cesena rimontato. Un pareggio con dedica a Mauro Ancarani

Impresa dell’At.Ed.2 che sotto di due reti a pochi minuti dalla fine riesce a rimontare la Futsal Cesena impattando un derby che a metà della seconda frazione sembrava in mano ai padroni di casa allungando la propria striscia positiva a tre partite. Sotto di due reti a pochi minuti dalla sirena, quando la partita sembrava decisa, prima Christian Gardelli poi un eurogol di Aldo Lucchese hanno firmato il meritato pareggio. Che la società dedica a Mauro Ancarani, detto Denis, scomparso prematuramente all'età di 69 anni.

Pronti via e Cesena pericoloso dopo solo 6 secondi con Pullini che calcia a botta sicura ma trova già caldo Tiago che vola e mette in corner. Scampato il pericolo Forlì passa al secondo minuto con Lucchese che smarca al limite Gardelli che di prima incrocia col piattone sul palo opposto per lo 0-1. La Futsal reagisce subito e su calcio di punizione l’ex Pasolini trova il pari. Match comunque molto equilibrato ma prima frazione avara di emozioni con Forlì che a due dalla sirena trova il vantaggio grazie alla freddezza di Casagrande dal dischetto del tiro libero che non si fa intimorire da Fernandito, lo specialista dei calci piazzati, che entra appositamente per l’occasione. Prima della fine del tempo è ancora Taigo a volare su una botta diretta nel sette salvando il vantaggio ospite all’intervallo di una prima frazione che tra interruzioni varie è durata più di 50 minuti.

Ripresa più vivace col Cesena che entra con tutto un altro piglio, del resto mister Placuzzi si può permettere il lusso di cambiare a rotazione due quintetti al contrario di mister Matteucci con solo 10 giocatori a referto e un Mozzoni a mezzo servizio che dovrà lasciare definitivamente il campo a metà ripresa per un brutto intervento di Bonandi sulla caviglia già dolorante. E così non passano neanche i primi sessanta secondi che ancora Pasolini con una puntata dal limite tra una selva di difensori beffa nell’angolino Tiago per il pareggio. Cesena continua a spingere e passa meritatamente in vantaggio all’ottavo con un colpo di tacco dentro l’area di Cesetti servito da Salles. Equilibrio che si ricompone un minuto dopo grazie a Gardelli che ruba palla a metà capo e s’invola contro Cassano superandolo di precisione.

Nonostante il pareggio è Cesena ad averne di più e a metà tempo arriva il break dei ragazzi di Placuzzi che nel giro di 60 secondi prima si portano sul 4-3 ancora con Cesetti lasciato colpevolmente libero a centro area sugli sviluppi di una punizione e poi allungano sul 5-3 con una botta da fuori del grande ex Salles. Ma proprio quando la gara sembrava aver preso la propria direzione l’At.Ed.2 ricomincia a prendere campo e prima accorcia le distanze al 17esimo con Gardelli che firma la sua personale tripletta poi a 90 secondi dalla sirena arriva il pareggio di Lucchese che con un tiro a giro sul secondo palo dimostra tutta la sua classe gelando l’intero palazzetto. Beffa che negli ultimi 90 secondi poteva prendere dimensioni ancor peggiori per il Cesena che prova a vincerla col quinto di movimento lasciando però il fianco scoperto ai tentativi forlivesi con ancora Lucchese vicinissimo alla rete.