Calcio a 5, l'At.Ed.2 ospite a Fano: da valutare gli influenzati

Dopo il week end dedicato al primo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia, sabato pomeriggio ritorna il campionato. L'At.Ed.2 che nella sedicesima giornata, la quinta di ritorno del girone D della serie cadetta, farà visita all’Eta Beta di Fano quinta forza del campionato con 22 punti posizione che gli garantirebbe l’accesso ai play-off promozione. Eta beta che con 32 gol subiti ha la seconda miglior difesa del torneo ma allo stesso tempo con 37 gol fatti ha anche il secondo peggior attacco meglio solo dell’At.Ed.2 ultima in questa speciale classifica con soli 28 gol segnati. Entrambe le formazioni, già eliminate nei gironi dalla Coppa Italia, hanno quindi riposato sabato scorso; nell’ultimo turno di campionato i fanesi hanno perso di misura per 3-2 sul campo della capolista Tenax facendo passare dei brutti 40 minuti alla formazione che sta dominando il girone, mentre l’At.Ed.2 ha infilato il terzo risultato utile consecutivo impattando in rimonta il derby sul Cesena per 5-5, tripletta di Gardelli, Casagrande su tiro libero e l’euro gol del pareggio finale di Aldo Lucchese.

Sette punti collezionati nelle ultime tre gare che hanno permesso ai ragazzi di Matteucci di consolidare il decimo posto in classifica con 10 punti mettendosi dietro sia Corinaldo che Gadtch. Nessuno squalificato da ambo le parti, mister Matteucci ha dovuto lavorare a ranghi ridotti tutta la settimana per via delle influenze che hanno colpito i vari Gardelli, Sula e Lucchese. Si valuteranno le loro condizioni sabato mattina prima della partenza per Fano. Assente certo sarà invece Mozzoni colpito duro alla caviglia già dolorante nell’ultima gara e per cui i tempi di recupero sono ancora lunghi. All’andata a Forlì dopo la prima frazione conclusasi sull’1-1 furono i fanesi nella ripresa ad imporsi per 4-2 in una partita dove la fortuna non ha certo girato ai forlivesi che meritavano almeno un pareggio. Fischio d’inizio ore 15, si gioca al circolo tennis La Trave di Fano (Pesaro Urbino), dirigeranno i signori Lacrimini di Città di Castello, Coppo Fongoli di Terni, al cronometro Sorci di Pesaro.