Calcio a 5, "Oba" Benhya tiene alta la tensione in vista del derby di sabato

Dopo la lunga sosta invernale l’Oleodinamica Forlì ha ripreso col giusto passo il campionato allungando la striscia positiva a quattro vittorie consecutive passando agevolmente sul campo dell’Osteria Grande: "Dopo la sosta non si sa mai cosa ti aspetta - racconta Ayoub Benhya - sapevamo di andare a giocare su un campo piccolo contro una squadra bisognosa di fare punti per levarsi dalle zone calde. Siamo stati molto bravi ad approcciare la gara e nonostante abbiamo sprecato molto nei primi dieci minuti siamo stati abili a rimanere sul pezzo e alla fine le reti sono arrivate portando già nel primo tempo la gara sui binari giusti. Nella ripresa abbiamo poi gestito bene il vantaggio e ci siamo meritati i tre punti".

Tre punti che permettono alla truppa di mister Gottuso di rimanere al quarto posto in coabitazione col Balca e con l’Ic Futsal prossimo avversario dei galletti al Pala Marabini sabato pomeriggio in un derby da alta classifica: "Entrambe le squadre cercheranno i tre punti per continuare ad ambire ai play-off , mi aspetto una gara intensa giocata a ritmi alti - spiega Oba - sono partite che è un piacere giocare e si preparano da sole visto l’importanza della posta in palio e la sana rivalità che divide due società che hanno scritto la storia del futsal regionale. Sappiamo di affrontare una squadra forte ed organizzata e per portare a casa li bottino pieno servirà una prestazione da vero Forlì".

Quel vero Forlì che salvo qualche sporadica partita si è sempre visto e proprio per questo in casa Forlì la voglia di continuare a sognare i play-off è più che giustificata: "Nelle prossime tre gare contro IC, Modena e Casalgrandese si scriverà molto del nostro futuro e le nostre ambizioni verranno messa seriamente alla prova ma il campionato è ancora molto lungo e ci aspettano ancora molte battaglie. Mi aspetto un girone di ritorno dove il livello generale sarà molto più competitivo e farà quindi la differenza chi saprà preparare al meglio partita dopo partita - conclude il centrale forlivese - se siamo lassù vuole dire che ce lo siamo meritati sul campo, nessuno ci ha regalato nulla e di questo dobbiamo essere orgogliosi ma per continuare a stupire siamo consapevoli che dovremo sudare ancora molto sia durante la settimana che il sabato in campo".