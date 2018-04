Calcio a 5, penultima di campionato: l'At.Ed.2 ospita i Buldog Lucrezia

Dopo due weekend dedicati alle Final Eight di Coppa Italia, torna in campo la serie cadetta per la ventunesima e penultima giornata della regular season. Forlì, ultimo della classe con solo 10 punti, che riceverà la seconda forza del campionato i Buldog Lucrezia che nel recupero giocato sabato scorso hanno perso in casa per 3-1 lo scontro al vertice con la Tenax che è volata così a più sette sui “cagnacci” laureandosi campione con due turni di anticipo. Forlì che nell’ultima uscita è caduto di misura per 2-1 sul campo del Cus Ancona al termine di una partita tiratissima dove la differenza di classifica non si è vista col gol vittoria dei dorici arrivato solo ad un minuto dalla sirena finale.

All’andata a Lucrezia fu una gara senza storia coi Buldog che vinsero agilmente per 7-0. Due le assenze pesanti in casa degli ospiti: il portiere argentino Corvatta e il brasiliano Rodrigo da Silva entrambi espulsi nel recupero con la Tenax. Nessuno squalificato invece per mister Matteucci che rispetto all’ultima uscita dovrebbe avere a disposizione Lucchese. Da valutare le condizioni di Sula e Gardelli alle prese con l’influenza in settimana anche se affiora ottimismo, ancora out invece Mozzoni. Convocato anche Casagrande nonostante i problemi che lo hanno tenuto fermo in queste settimane di pausa.

Tutti in campo in contemporanea alle 16, si gioca al Pala Marabini di San Martino in strada, ingresso libero, dirigeranno Volonteiro di Como e Aufieri di Milano coadiuvati al cronometro da Levis di Ravenna. Ultimo impegno casalingo per i galletti ma non sarà l’ultima giocata davanti al pubblico amico infatti il derby di sabato prossimo contro il Faventia si giocherà nell’impianto forlivese per l’indisponibilità del Pala Cattani di Faenza.