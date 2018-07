Calcio a 5, Pier Paolo Mozzoni rinnova per un'altra stagione

Qualche volto nuovo, qualche cavallo di ritorno, ma anche qualche conferma come nel caso di Pier Paolo Mozzoni che come il suo capitano Cangini sceglie di rimanere in maglia biancorossa anche in serie C. Laterale, classe 1996, nativo di Faenza, Pier vestirà per la terza stagione consecutiva la maglia del Forlì da quando appena maggiorenne decise di lasciare il calcio a 11 per passare al futsal.

Nel suo passato importanti esperienze nei settori giovanili di calcio a 11 più prestigiosi della Romagna come sono quelli del Cesena Calcio e del Forlì Calcio prima che un brutto infortunio al ginocchio ne interrompesse l’ascesa. Recuperato in pieno Mozzoni gioca per due stagioni a Predappio in promozione prima di passare al futsal proprio con la maglia del Forlì calcio a 5. Un altro giovane a disposizione di mister Francia in linea con la politica del diesse Ghirelli ma allo stesso tempo un giocatore già dall’esperienza importante per la categoria visto il minutaggio importante giocato nella serie cadetta.