Calcio a 5, scontro diretto: il Forlì vuole lasciare l'ultimo posto in classifica

E’ un Forlì col sorriso ritrovato che sabato pomeriggio nella quattordicesima giornata del girone D della serie cadetta, la terza di ritorno, ospiterà il Corinaldo con l’obiettivo di superarlo in classifica ed abbandonare finalmente l’ultimo posto dove è relegato da inizio campionato. Il ritorno al successo dopo due mesi di astinenza, un rotondo 6-2 sul campo del Fano, ha permesso infatti ai ragazzi di Matteucci di salire a sei punti in classifica accorciando sia sulla penultima, il Gadtch Perugia fermo a quota sette, sia sul Corinaldo terzultimo rimasto fermo a quota 8 punti dopo l’onorevole sconfitta per 6-3 sul campo della capolista Tenax.

Si affrontano il peggior attacco, quello del Forlì con solo 22 centri in tredici partite, e la peggiore difesa, quella dei marchigiani con 64 gol incassati. All’andata a Corinaldo l’At.Ed.2 parti alla grande portandosi sul doppio vantaggio grazie ai centri di capitan Cangini e Gardelli ma per poi subire il ribaltone dei padroni di casa già nella prima frazione con la doppietta di Campolucci e la segnatura di Mancini a regalare la vittoria ai padroni di casa. Proprio questi ultimi due assieme a Cuomo rappresentano gli spauracchi numero uno avendo segnato in totale 28 dei 37 gol dei marchigiani.

Due i dubbi di formazione per il tecnico forlivese Matteucci per due infortuni occorsi nell’amichevole vinta per 8-2 martedì sera contro la rappresentativa juniores regionale allenata proprio dal tecnico forlivese: il portiere Tiago Casagrande, è già in preallerta Simoncelli che rientrerà tra i convocati dopo la defezione di sabato scorso, ed Aldo Lucchese protagonista con una tripletta della vittoria esterna di sabato scorso a Fano. Nessuno squalificato da ambo le parti, fischio d’inizio ore 15, si gioca al Pala Marabini di San Martino in Strada (ingresso libero). Dirigeranno i milanesi Di Girolamo e La Sorsa assistiti al cronometro da Cursi di Jesi.