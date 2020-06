Calcio a 5, si completa lo staff del Forlì: torna il team manager Casadei

Si completa lo staff tecnico che affiancherà mister Gottuso nella prossima stagione che vedrà il Forlì ai nastri di partenza del massimo campionato regionale: nel doppio ruolo di vice allenatore della prima squadra e tecnico dell’Under 19 viene promosso Alessandro Fabbri, che nella passata stagione alla sua prima esperienza nel futsal ha affiancato mister Graziani alla guida dell’Under19. Confermati anche il preparatore atletico Loris Ferrini e Gianluca Ciani che ricoprirà il ruolo di collaboratore tecnico degli allenatori. Nel ruolo di team manager un gradito ritorno nella famiglia biancorossa, trattasi di Alessandro Casadei, per tutti “Panino”, già bandiera biancorossa da giocatore nel primo decennio di questo millennio.

Un lavoro certosino quello del diesse Ghirelli che non nasconde la soddisfazione: “Come avevamo preannunciato il primo passo era quello di dare a mister Gottuso uno staff tecnico solido e competente per formare un gruppo di lavoro ottimale:la scelta di Fabbri nel doppio ruolo di vice allenatore della prima squadra e capo tecnico dell’Under 19 viene da precisa indicazione di mister Gottuso conquistato dall’entusiasmo e dall’abnegazione che Alessandro ha dimostrato nel primo suo anno a Forlì. La gran voglia di imparare e la passione dimostrata per il lavoro sul campo mi hanno spinto ad accogliere la richiesta e sono lieto che Alessandro abbia accettato”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Per il ruolo di Team Manager cercavano qualcuno che potesse trasmettere ai ragazzi, sopratutto a quelli nuovi e ai più giovani, cosa significhi indossare la maglia del Calcio a cinque Forlì – continua Ghirelli- l’entusiasmo e la voglia di entrare nel nostro staff da parte di Panino, bandiera del Forlì nei primi anni 2000, ci ha fatto capire fin da subito che era quello che cercavamo”.

“Conosco personalmente Alessandro dai tempi della serie D ai Romiti e ho ritrovato una persona entusiasta, vogliosa di calcio a cinque e pronta a mettersi a completa disposizione proprio come piace a me per questo non abbiamo esitato ad affidargli il ruolo”.

“Come preparatore atletico non potevamo non confermare Loris Ferrini dopo l’ottimo lavoro dello scorso anno. Una professionista competente che ci ha permesso e ci permetterà di tenere sempre un ottima condizione fisica, un punto fermo del nostro staff a cui no potevamo rinunciare”.

Un ruolo trasversale su entrambe le squadre sarà quello del collaboratore tecnico degli allenatori:”Luca era già con noi lo scorso anno in Under 19 ma causa qualche acciacco non è potuto essere molto presente ma una volta che mi ha detto che era fortunatamente tutto a posto non ho esitato a proporgli il ruolo che lui con grande entusiasmo a subito accettato. La sua esperienza ultra decennale nel futsal ci permetterà di tenere sempre monitorata la crescita dei nostri giovani. Siamo felici di aver costruito uno staff tecnico a nostro avviso competente e completo – conclude il diesse forlivese – auguro a tutti un buon lavoro e sempre forza Forlì”.