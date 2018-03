Calcio a 5, trasferta ad Ancona per la terzultima di campionato dell'Ated

L'Ated nella ventesima giornata, la nona di ritorno del girone D della serie cadetta, farà visita al Cus Ancona di mister Carletti che all’andata si impose la Pala Marabini per 3-1.

Forlì reduce dalla sconfitta per 4-2 nel recupero di martedì sera in casa del Gadtch, doppietta del solito Gardelli, che ha fatto scivolare i romagnoli all’ultimo posto solitario in graduatoria con 10 punti. Sconfitta che ha lasciato a mister Matteucci l’eredità della squalifica di Pozzovivo espulso nell’ultimo giro di lancette che si va a sommare all’assenza del lungo degente Mozzoni.



Nessuno squalificato invece nelle file del Cus quinto della classe con 28 punti, posizione che gli garantirebbe l’ultimo posto utile per l’accesso ai play off. Anconetani che si sono comunque complicati la vita andando a perdere sabato scorso per 5-2 in casa della Futsal Cesena che gli si è riavvicinata in classifica a sole due lunghezze.

Si gioca alle 15:00 al Pala Cus di Ancona, dirigeranno signori Massacesi di L’Aquila, Squilletti di Campobasso coadiuvati al cronometro dal signor Filannino di Jesi.