Calcio a 5, un Forlì a valanga sul Bellaria ripiomba prepotentemente in zona play-off

L’Oleodinamica chiude in grande stile un 2019 da incorniciare rifilando un netto quanto meritato 8-3 al Futsal Bellaria nella gara tra le due rivelazioni del massimo campionato regionale vendicando la sconfitta subita alla prima di campionato sul campo dei riminesi. Terza vittoria consecutiva che permette ai ragazzi di mister Gottuso di agganciare la quarta piazza in classifica tornando prepotentemente in zona play off. Sorpassato proprio il Bellaria che scivola al settimo posto, agganciato il Balca di mister Andrejc sconfitto a Russi e continuando la scalata a braccetto coi cugini dell’IC Futsal che passano in grande stile sul campo del malcapitato Santa Sofia.

LA CRONACA - E pensare che i primi minuti di gioco sono tutti di marca Bellaria con gli ospiti che pressano molto e arrivano a concludere pericolosamente per bene tre volte nel primo giro di lancette e al quarto tentativo trovano il vantaggio con Meleleo che supera il suo marcatore e fa secco Cassano in uscita piazzandola nel sette. La scoppola sveglia i padroni di casa che col passare dei minuti crescono di tono e raggiungono il meritato pareggio con la prima rete in maglia forlivese dello spagnolo Cuadrado che finalizza sul secondo palo in scivolata un perfetto assist di Mozzoni. Sorpasso che si concretizza al minuto 24 con Vittozzi che fa il break a metà campo, punta centralmente e conclude, Forlani respinge ma arriva il tap-in vincente in corsa di contro balzo di Bandini per il 2-1. Il vantaggio galvanizza i galletti che con una magia di Cuadrado dalla sinistra trovano tre minuti più tardi la terza rete e nel minuto di recupero trovano con una bomba di Benhya su tiro libero la rete del 4-1 con cui si va al riposo.

La prima metà della ripresa vede un Bellaria che prova a imbastire un tentativo di rimonta coi forlivesi che amministrano comunque senza grossi problemi e alla distanza trovano in successione le reti che fanno calare il sipario con gli ospiti che già dal 14′ giocano con Meleleo tra i pali sempre pronto a salire come quinto di movimento: al 19′ arriva il 5-1 con Di Maio che dal corner di destra si libera di due avversari danzando sulla linea di fondo prima di trovare il pertugio per il gol; un minuto più tardi Mozzoni ruba palla e s’invola in contropiede, scambia con Bandini e insacca a porta vuota il 6-1; Bandini che un minuto più tardi trova anche la seconda rete personale centrando dalla propria metà campo la porta sguarnita. Sul 7-1 sussulto d’orgoglio del Bellaria che trova in successione due reti con Aruci prima su punizione diretta poi liberato a centro area ma l’ultimo squillo di questa giornata a tinte biancorosse è ancora del Forlì con Vittozzi che ancora centrando da metà campo la porta vuota firma l’8-3 finale.

Campionato che dopo la sosta per le festività natalizie riprenderà sabato 11 gennaio con il Forlì che farà visita all’Osteria Grande.

OLEODINAMICA FORLI’ – FUTSAL BELLARIA 8-3 (f.p.t. 4-1)

FORLI’: Cassano, Mozzoni, Vittozzi, Cangini Greggi, Benhya, Di Maio, Cirillo, Kurti, Cuadrado, Ruffilli, Simoncini, Bandini. All. Gottuso

BELLARIA: Forlani, Aruci, Deluigi, Gurrado, Tole, Tana, Meleleo, Simone, De Bellis, Trematore, Hidri, Savioli. All. Gregori

ARBITRI: Elezi (Ravenna), Gaudenzio (Bologna)

AMMONITI: Meleleo (B), Tana (B), Aruci (B), Cangini Greggi (F)

MARCATORI: 2′ Meleleo (B), 14′ e 27′ Cuadrado (F), 24′ Bandini (F), 31′ Benhya (F) del p.t.; 19′ Di Maio (F), 20′ Mozzoni (F), 21′ Bandini (F), 24′ e 25′ Aruci (B), 28′ Vittozzi (F) del s.t.