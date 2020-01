Calcio a 5, un immenso Forlì sfiora l'impresa a Modena. La beffa nel finale

Il sorriso di capitan Cangini nelle interviste al termine della spettacolare sfida di sabato scorso al Pala Madiba parla da solo. Parole e sorrisi che racchiudono l'orgoglio del capitano di questo gruppo che in casa della prima della classe ha spaventato e non poco i modenesi sfiorando il colpo grosso grazie ad una lettura di gara oculata con una difesa esaltata dalle prodezze di Cassano e verticalizzazioni continue che hanno messo in seria difficoltà la difesa dei locali ma rimanendo beffati nel finale dalle reti di Dopico e Pinea che regalano tre punti sudatissimi ai gialloblu.

Sconfitta che non scalfisce le speranze di accedere ai play-off anzi ne escono rafforzate dall'ennesima prestazione di spessore. In classifica col Russi che che continua a vincere passando di misura ad Imola e rimane in scia alla capolista si amplia la forbice fra secondo e quinto posto per cui molto probabilmente accederà ai play-off solo la quarta. Quarto posto occupato sempre dal Balca a quota 31, uscito con le ossa rotte dalla trasferta in casa della Gennarini terza, che dovrà difendere da qui alla fine il vantaggio di due punti dalla coppia Forlì e Ic Futsal che continuano a braccetto.

La partita

pronti via e al primo affondo passano i locali, rimessa laterale di Amarante dalla destra Biasi manca la deviazione e Cuadrado dietro di lui devia sfortunatamente nella propria porta. Forlì che trova il pareggio al quinto con Cangini che si invola sull'out di destra, si fa 30 metri di campo e supera di destro Vezzani in uscita. Modena che torna avanti al minuto 17 con Pinea che partendo dalla propria metà campo sulla sinistra si accentra scartando Cuadrado con una suolata e solo davanti a Cassano lo batte con una botta all'incrocio per il 2-1 con cui si va al riposo.

Nella ripresa un Forlì concentrato trova il break con due reti a cavallo del nono minuto di gioco. Il pareggio lo firma Di Maio liberato al limite da una perfetta imbucata di Benhya mentre il 2-3 che ribalta la contesa lo segna Cuadrado con uno stop e tiro sul secondo palo servito ancora da Benhya che ha innescato la ripartenza. La reazione della capolista è comunque da grande squadra: il pareggio arriva con uno schema su calcio di punizione col tiro di Dopico che s'infila nell'angolino basso alla destra di Cassano mentre il definitivo 4-3 lo segna di sinistro Pinea liberato in area dal perfetto assist dell'ex Bressan a finalizzare una situazione di gioco col quinto di movimento.

Nel prossimo turno altro impegno da novanta per i ragazzi di mister Gottuso che al Pala Marabini riceveranno la Real Casalgrandese che nel girone di ritorno ha cambiato marcia e con la terza vittoria consecutiva, 4-0 in casa col Sassuolo, é uscita dalla zona play-out e proverà a giocarsi le ultime carte per provare e rientrare in corsa per l'accesso ai play-off.