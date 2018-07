Calcio a 5, un usato sicuro nel ruolo di Pivot: Di Maio rientra a Forlì

Altro tassello inserito nello scacchiere biancorosso è quello del pivot Valerio Di Maio che dopo sei mesi alla corte di mister Francia in serie D ai Romiti, dove realizza 13 reti in mezza stagione trascinando i suoi ai play-off, rientra alla casa madre dove è cresciuto calcettisticamente dall’età di sedici anni. Nato nel dicembre del 1997, Valerio fin da piccolissimo si cimenta fra i pali con ottimi risultati infatti dal Vecchiazzano viene ingaggiato dal più blasonato Forlì calcio.

Ma la porta gli va stretta e la voglia di buttarla dentro lo spinge a cimentarsi nel futsal nel ruolo totalmente opposto, quello di pivot. I risultanti sono subito eclatanti infatti alla sua prima stagione nella juniores del calcio a cinque Forlì segna più di 30 reti e dalla stagione successiva appena diciassettenne si divide fra under 21 e prima squadra.

Le 25 reti nel campionato under 21 permettono alla allora formazione allenata da capitan Cangini di qualificarsi ai playoff scudetto dove la corsa però si interrompe ai trentaduesimi. Si arriva poi alla stagione scorsa dove Di Maio inizia la stagione alla corte di Matteucci ma poi a dicembre sceglie di scendere in serie D ai Romiti per trovare maggiore continuità e minutaggio. Ora la grande opportunità del rientro a Forlì in una categoria dove ci si attende molto da lui.