Calcio a 5, va al Forlì la prima edizione del triangolare amichevole

Va al Forlì la prima edizione del Trofeo AT.ED.2, triangolare amichevole con gare da 30 minuti organizzato dalla società forlivese in collaborazione con lo storico sponsor biancorosso AT.ED.2 del patron Davide Bellini.

Dopo la vittoria del Città del Rubicone nella prima gara per 2-0 sul Ponte Rodoni, sconfitto anche dal Forlì per 4-0 nella seconda sfida si decide tutto nella terza gara. La doppietta di Fabbri porta sul doppio vantaggio i padroni di casa ma gli ospiti non si arrendono e impattano sul 2-2 i tempi regolamentari. Il torneo si decide così ai tiri liberi decisivo il terzo ultimo tiro dove il portiere Ragazzini prima segna la rete del 4-3 poi ipnotizza Giunchi che spara alto. Il vice sindaco di Forlì Davide Mezzacapo ha presenziato all’evento premiando assieme al patron di AT.ED.2 Davide Bellini le squadre partecipanti.