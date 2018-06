Calcio a 7, campionato Csi Cesena: l'Enterprise Forlì vince il titolo provinciale

Con la finale playoff che si è disputata venerdì negli impianti del Romagna Centro a Martorano si è concluso il 16esimo campionato di calcio a 7 organizzato dal Centro Sportivo Italiano di Cesena. Di fronte due delle squadre più forti del campionato la Homo Viator e l’Enterprise Forlì, che si sono confermate tali anche in questi playoff. Finale molto equilibrata e disputata con un elevato agonismo che comunque non è ma sfociato in eccessi antisportivi. Primo tempo molto equilibrato con pochissime occasioni da rete e che termina sullo 0 a 0. La Homo Viator va in vantaggio al primo minuto del secondo tempo grazie a Matteo Aguzzoni che con un diagonale secco sfrutta al meglio una rapida ripartenza della squadra. Veemente la reazione della Enterprise Forlì che pareggia al 7’ minuto con un forte tiro da fuori area di Nicola Rossi e passa poi in vantaggio due minuti dopo con il goal sotto porta del sempre presente in area Francesco Guardigli. Nulla da fare nell’assalto finale portato dalla Homo Viator e chiusura delle ostilità dopo tre minuti di recupero concessi dall’arbitro. Risultato finale: Enterprise Forlì ha battuto in rimonta la Homo Viator per 2 a 1, aggiudicandosi il titolo di Campione Provinciale di Calcio a 7 Maschile del Comitato Csi di Cesena oltre al monte premi finale composto dall’immancabile trofeo accompagnato da vari prodotti alimentari.