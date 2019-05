Calcio a 7 campionato Csi, finale playoff: il Ca'Ossi ribalta il Real Forlì e solleva la coppa

Mercoledì sera al campo della Pianta si è disputata la finale play off di calcio a 7 campionato CSI valevole per il titolo di campione della categoria eccellenza. La finale fra Real Forlì e Ca'Ossi si preannunciava spettacolare, essendo le due squadre classificatesi rispettivamente prima e seconda anche nel campionato. Ma per vincere il titolo di campione di calcio a 7 categoria Eccellenza bisognava vincere la finale della coppa play off. Il primo tempo ha visto il Real Forli in vantaggio per 3-0. Nel secondo tempo viene fuori invece il Ca'Ossi che anche con l'aiuto del suo pubblico, è riuscito a ribaltare il risultato con un netto 5-3 grazie alla tripletta di Ciro Olivieri e la doppietta di Nicola Giunchi.