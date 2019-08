Calcio, amichevoli estive: il Forlì batte 1-0 il Futball Cava Ronco

E' terminata 1-0 per il Forlì l'amichevole estiva che la squadra di mister Paci ha giocato contro la neonata Futball Cava Ronco, squadra partecipante al campionato di calcio di Promozione Girone D in Emilia-Romagna. Decisiva la rete messa a segno da Pacchioni al 38'. Il Forlì è sceso in campo con questi titolari: Baldassarri, Zamagni, Marzocchi, Favo, Biasol, Sedioli, Baldinini, Pacchioni, Gketrsos, Gomez e Minella. Sabato si disputerà il triangolare "Memorial Piero Marconi" Forlì F.C.- A.S.D. Savignanese-Cervia Calcioe 16.30 Stadio G Capanni, viale della Resistenza 120, a Savignano sul Rubicone. Martedì 13 agosto Forlì F.C.- Del Duca Ribelle alle 18 all'Antistadio 1.