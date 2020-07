Calcio, anche per la nuova stagione Enrico De Gori difenderà i pali del Forlì. Rinnova anche Vesi

"Difendere i pali della squadra della mia città è motivo di grande orgoglio". Resta in biancorosso l'estremo difensore Enrico De Gori, classe 2001. "Quest’anno ho avuto modo di giocare diverse partite e mi sono sentito davvero parte di un progetto che non vedo l’ora di portare avanti - esordisce -. Sono felicissimo di tornare a lavorare con Stefano Dadina, grande preparatore a cui sono molto legato". "Quest’anno ho terminato anche il liceo e quindi dedicherò ancora più tempo al Forlì, con la voglia di fare sempre meglio e portare la mia squadra a raggiungere traguardi sempre più importanti", conclude.

Continuerà l'avventura in biancorosso anche il difensore centrale Marco Vesi. "Mi fa enormemente piacere restare in biancorosso, ho trascorso stagioni importanti e molto diverse tra loro, conosco l’ambiente e sono fiero di far parte di un progetto che di anno in anno diventa sempre più importante e consolidato - evidenzia il 28enne -. Facciamo parte di una società in crescita e determinata a fare bene, lavoreremo tutti concentrati per contribuire a portare avanti le ambizioni della società".