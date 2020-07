Calcio, Andreas Gkertsos anche nella prossima stagione a Forlì: "Vogliamo lottare per obiettivi importanti"

Dopo le 23 presenze la scorsa stagione e 3 goal in totale, il mediano Andreas Gkertsos vestirà la maglia del Forlì anche nella prossima stagione. "Sono felice di rimanere a Forlì e carico per l'inizio della nuova stagione - esordisce -. Mi manca davvero tanto il campo, la domenica ed i compagni". Gkertos si è ben ambientato nella realtà biancorossa: "Dopo un anno di lavoro si è consolidato un gruppo di ragazzi fantastici, ben amalgamati e con la fame di fare qualcosa in più".

Nei giorni scorsi il Forlì ha ufficializzato alla guida della panchina Beppe Angelini: "Siamo tutti a disposizione del mister con il più grande desiderio di lottare per obiettivi importanti", carica il centrocampista. Gkertsos, classe 2000, nato a San Vito al Tagliamento. E' cresciuto nelle giovanili dell’Udinese dove nella stagione 2018-2019 ha totalizzato 33 presenze nel campionato Primavera. Fa inoltre parte della nazionale albanese under 19.