Calcio femminile, ricevuta in Municipio una delegazione dell'Olimpia Forlì

Martedì una delegazione della società di Calcio Femminile Olimpia Forlì è stata ricevuta nella Sala della Giunta Comunale dal sindaco di Forlì, Davide Drei e dall'assessore allo Sport Sara Samorì. L'incontro è stato organizzato a seguito della recente promozione nella serie cadetta del calcio femminile. La squadra, allenata da Stefano Ghinassi e presieduta da Brigida Silimbani, ha anche alzato la Coppa Emilia Romagna di serie C a seguito della vittoria ottenuta contro la New Team Ferrara, con il risultato di 6 a 3. La delegazione, composta da atlete di tutte le formazioni, dal settore giovanile alla prima squadra, ha donato agli amministratori il proprio stemma ricevendo dal Sindaco il gagliardetto della Città accompagnato dalla richiesta di diventare ambasciatori di Forlì in tutti i campi da gioco del prossimo campionato.