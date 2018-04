Calcio, Forlì corsaro batte 2 a 0 la Colligiana

Continua a macinare successi il Forlì lontano dalla mura del "Morgagni " e questa volta lo fa battendo la Colligiana per 2 a 0. Forlì in campo con il nuovo modulo tattico imposto dal neo allenatore dei galletti Dario Bettini, che schiera i galletti con un 3-5-2 dovendo rinunciare a Marini ai box con l'influenza ma ritrovando il bomber Ferri Marini al rientro da un infortunio.

Partono subito forte i galletti che dopo pochi minuti reclamano per un goal di Selvatico direttamente da corner, con la palla che sembra oltrepassare nettamente la linea di porta tranne per il direttore di gara che lascia correre. Il Forlì, però, è determinato e al minuto 34' trova il vantaggio con Galeotti che di testa ribadisce in rete un tiro di Speziale che aveva sbattuto sulla traversa. La Colligiana, nonostante la posta in palio, fatica a tenere testa a un Forlì più forte e quadrato. Si va così nella ripresa, dove i biancorossi gestiscono bene la gara e la chiudono di fatto al minuto 58' con Ferri Marini che ben servito da Selvatico si presenta a tu per tu con Feola e lo trafigge. Gara in ghiaccio prima del novantesimo, dunque, e con un finale ancora migliore perché grazie alla rispettiva sconfitta del Fiorenzuola, ora gli uomini di mister Bettini si collocano in terza posizione, facendo un deciso passo avanti per la conquista dei playoff. Nel dopo gara ai microfoni dei giornalisti si è presentato un Dario Bettini raggiante: "Abbiamo fatto una buona gara e non era semplice contro una Colligiana che lotta per non retrocedere; dietro di noi corrono tutte ma il nostro obbiettivo è un miglior piazzamento possibile nella griglia dei playoff. Stiamo lavorando bene in settimana e il nuovo modulo si adatta alla squadra e alle caratteristiche dei miei giocatori facilitandomi anche i cambi. Quindi avanti così, questa è la strada da seguire".