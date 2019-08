Calcio, Forlì si prepara alla sfida contro Cattolica: "Una partita dal valore importante"

L'allenatore Massimo Paci, alla vigilia della sfida del Forlì contro Cattolica, parla dell'impegno che vedrà i suoi ragazzi scendere in campo domenica. "Non ho ansia, sono carico sono voglioso, abbiamo lavorato molto e ho tanta fiducia nella squadra e nei ragazzi. Conosciamo il modulo dei nostri avversari, anche loro sono una squadra nuova che però ha iniziato la preparazione più tardi, avranno sicuramente voglia di fare bene visto che il loro allenatore è stato qui lo scorso anno. E' una partita dal valore importante, nonostante le condizioni fisiche non siano ottimali, devo vedere una mentalità diversa, sto facendo un lavoro complesso su di loro".

E ancora sulle condizioni della squadra: "Domenica siamo tutti disponibili a parte il portiere Baldassarri squalificato, nessun infortunato - precisa Paci - Il processo di crescita è lungo perchè la squadra è completamente nuova, l'ambiente deve avere pazienza perchè non si vedrà tutto e subito, avremo una crescita più lenta ma credo molto in questo gruppo. Andremo incontro a un periodo di rodaggio, le squadre che hanno mantenuto tanti giocatori dalla passata stagione saranno avvantaggiate".