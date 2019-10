Calcio, fusione tra Futball Cava e Ronco: i bimbi tornano ad allenarsi a Ronco Lido

A Ronco si riparte dai giovani. Dopo diversi anni, la fusione tra Futball Cava e Ronco ha ridato, come promesso in estate, la possibilità ai bambini del Ronco di tornare ad allenarsi e a crescere nello storico Campo del Ronco Lido. "In brevissimo tempo e con molto impegno siamo riusciti ad avviare nuovi Team di bimbi del 2010 e del 2012 che ci daranno sicuramente grandi soddisfazioni - spiegano dalla società -. Seguiti dai Mister Andrea Mengozzi e Giuseppe Vitagliano, i nostri ragazzi inizieranno a breve il loro campionato autunnale. Chiunque sia interessato ad una delle annate 2009, 2010, 2011 e 2012 del Ronco può contattarci tramite la nostra pagina Facebook ASD Futball Cava Ronco (https://www.facebook.com/futballcavaroncoforli/) o all'indirizzo email futballcavaronco@gmail.com".